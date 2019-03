Kandidatin Vanessa ist in die aktuelle Staffel von Germany's next Topmodel bereits mit Model-Erfahrungen gestartet. Ob die Selbstsicherheit, mit der die 21-Jährige in der Show auftritt, ihr auch zum Titel verhelfen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Heidi Klum (45) befürchtet sogar, dass ihre Attitude zum Problem werden könnte. Ob sie damit recht behält? In der kommenden Folge platzt Vanessa beim Casting nun der Kragen!

In der Preview zur kommenden GNTM-Folge sind die Mädels zu einem Casting des Blonde-Magazins eingeladen. "Ich glaube, Heidi ist schon ein bisschen sauer, dass ich keinen Job habe", stellt Vanessa bei dem Termin vor ihren Mitstreiterinnen fest. Und auch bei dieses Mal kann sie beim ersten Eindruck nicht überzeugen. Der Grund: Vanessa hat die falsche Bewerbungsmappe dabei! Peinlich berührt stürmt Vanessa daraufhin nach draußen, um das richtige Fotobuch zu holen. "Kann passieren, würde ich sagen. Aber schöner ist es natürlich schon, wenn irgendwie alles sitzt", lautet das Fazit des Kunden zu dem Missgeschick.

Ob ihre damit auch dieser Job durch die Lappen gehen wird? Schon beim Casting für die Kampagne von About You konnte die Blondine mit ihrer Leistung nicht punkten – obwohl sie dafür sogar blankzog! "Dass sie sich entblößt hat, musste nicht sein, das hat keine Message vermittelt. Das gibt jetzt keine Pluspunkte bei uns", kommentierte der Content-Director der Marke ihren Auftritt.

Instagram / aboutvivanessa Vanessa, GNTM-Kandidatin 2019

