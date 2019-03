Johnny Depp (55) und Amber Heard (32) haben ihre Scheidung bereits vor über zwei Jahren eingereicht. Doch nach der bitteren Trennung war das Drama noch nicht vorbei. Amber hatte den Fluch der Karibik-Star im Dezember 2018 der häuslichen Gewalt bezichtigt. Ihr Ex antwortete prompt mit einer Verleumdungsklage. Laut Johnny soll nämlich das genaue Gegenteil der Fall gewesen sein. In Johnnys Reaktion heißt es dagegen: Amber soll ihm den Mittelfinger gebrochen haben!

Dabei soll ein "besonders grauenhafter Vorfall, der nur einen Monat nach ihrer Hochzeit stattfand", in den Gerichtsakten dokumentiert sein. "Frau Heard zertrümmerte die Knochen von Herrn Depps rechtem Mittelfinger und schnitt ihn fast vollständig ab", heißt es in den Dokumenten aus denen Hollywood Life zitiert. Grund sei eine gläserne Wodkaflasche gewesen, welche die Schauspielerin nach ihrem Mann geworfen haben soll. "Die Flasche zersplitterte, als sie mit Herrn Depps Hand in Kontakt kam, und das zerbrochene Glas sowie der Aufprall zerrissen und brachen Herrn Depps Finger. Herr Depps Finger musste operativ wieder angebracht werden."

Johnny fordert Schmerzensgeld von über 50 Millionen US-Dollar (etwa 44 Millionen Euro). Amber wies die Klage, die es ihrer Meinung nach nur darauf abgesehen haben soll, sie zum Schweigen zu bringen, im Interview mit Deadline als "alberne Aktion" ab.

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Patrick Hamilton / Getty Images Amber Heard und Johnny Depp in Australien

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

