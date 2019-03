Am Freitag wird es für die verbliebenen Let's Dance-Kandidaten wieder spannend! Nach der ersten richtigen Wettkampf-Sendung in der vergangenen Woche musste bereits ein VIP das Tanzparkett räumen: Schauspieler Jan Hartmann (38) konnte zwar von den Kampfrichtern um Joachim Llambi (54) eine gute 16-Punkte-Bewertung einfahren, am Ende riefen allerdings zu wenig Zuschauer für ihn an. Doch welcher Star darf dieses Mal auf gar keinen Fall ausscheiden?

Kampfsportler Benjamin Piwko (38), Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (30) und Moderatorin Nazan Eckes (42) entwickelten sich schon vor der ersten Wettkampfrunde zu regelrechten Publikums-Favoriten. Ob sie bei den Fans immer noch so hoch im Kurs stehen? Am vergangenen Freitag sorgte beispielsweise auch Komiker Oliver Pocher (41) für eine Menge Lacher. Schlagerstar Ella Endlich (34) und Ex-Profisportler Pascal Hens (39) überraschten zudem mit einer Mega-Punktebewertung.

Die Langstreckenläuferin Sabrina Mockenhaupt (38) entging in der vergangenen Episode nur knapp dem Ausscheiden. Mit der schlechtesten Jury-Bewertung des Abends und außerordentlich wenig Anrufern wackelte sie zusammen mit Schauspieler Jan Hartmann. Ob am Freitag wieder mehr Leute für sie zum Hörer greifen werden? Stimmt jetzt für euren Show-Liebling ab!

