Sie sind knallharte Tanzlehrerinnen, total durchtrainiert und unglaublich sexy! Acht Profitänzerinnen sorgen in diesem Jahr bei Let's Dance dafür, dass es ihre Promipartner im Kampf um den Titel Dancing Star 2019 möglichst weit bringen. Mit dabei sind Christina Luft (29), Ekaterina Leonova (31), Isabel Edvardsson (36), Kathrin Menzinger (30), Katja Kalugina (25), Marta Arndt (29), Regina Luca (30) und Renata Lusin (31). Letztere schied zwar schon in Show eins mit Schauspieler Jan Hartmann (38) aus, darf aber im Ranking natürlich trotzdem nicht fehlen! Aber wen finden die Fans am heißesten?

Ordentliche Augenweiden sind die acht Ladys allemal. Doch bei "Let's Dance" geht es eben nicht nur um die Optik – wer am Ende seinen Promi am besten schult, darf den Pokal mit nach Hause nehmen. Ekaterina gelang das in den vergangenen zwei Jahren zweimal in Folge: Sowohl mit Gil Ofarim (36) als auch mit Ingolf Lück (60) tanzte sie sich ins Finale und konnte den Sieg nach Hause holen. Das glückte auch schon Isabel – allerdings mit einem größeren Abstand. 2006 gewann sie die erste Staffel der Show zusammen mit Wayne Carpendale (42). Den Triumph konnte die Schwedin 2014 mit Alexander Klaws (35) noch einmal wiederholen.

Welchem Typ man auch immer beim Tanzen am liebsten zusieht – in der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel dürfte sicher jeder Zuschauer eine Favoritin finden. Stimmt jetzt ab, welche Profitänzerin ihr am attraktivsten findet!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de

TVNOW / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Tänzerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Isabel Edvardsson, "Let's Dance"-Profi

TVNOW / Stefan Gregorowius Christina Luft, "Let's Dance"-Profi

TVNOW / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger, "Let's Dance"-Profi

TVNOW / Stefan Gregorowius Katja Kalugina, "Let's Dance"-Profi

TVNOW / Stefan Gregorowius Marta Arndt, "Let's Dance"-Profi

TVNOW / Stefan Gregorowius Regina Luca, "Let's Dance"-Profitänzerin

TVNOW / Stefan Gregorowius Renata Lusin, "Let's Dance"-Tänzerin



