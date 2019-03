Seit vergangenen Freitag ist es endlich so weit: Bei Let's Dance werden die Zuschauer ab sofort wieder von den Stühlen gerissen! In der Kennenlernshow wurden die Promi-Damen bereits ihren Tänzern zugeteilt: Die tanzfreudigen Sahneschnittchen Erich Klann (31), Robert Beitsch (27), Valentin Lusin (32), Massimo Sinató (38), Evgeny Vinokurov und Christian Polanc (40) werden in diesem Jahr den Kandidatinnen Sabrina Mockenhaupt (38), Ulrike Frank (50), Ella Endlich (34), Barbara Becker (52), Evelyn Burdecki (30) und Nazan Eckes (42) zur Seite stehen. Aber welcher Tanzprofi ist der heißeste "Let's Dance"-Anwärter?

Wer den Titel ergattern möchte, muss nicht nur gut aussehen, sondern vor allem Rhythmus haben. Drei der Profis wurden in der Vergangenheit bereits mit der Trophäe für ihre heißen Moves belohnt – Erich und Christian durften den Pokal sogar schon zweimal in Händen halten. Der Lebensgefährte von Oana Nechiti gewann im Jahr 2012 mit Magdalena Breszka und 2016 mit Victoria Swarovski. Seinem brünetten Kollegen gelang der Sieg derweil im Jahr 2007 mit Susan Sideropoulos – seine triumphale Wiederholung feierte er 2011 mit Maite Kelly. Dicht hinter den beiden folgt Massimo: Der Choreograf tanzte sich im Jahr 2010 mit Sophia Thomalla an die Spitze. Titellos blieben bislang nur Valentin und Robert. Evgeny hat als Newcomer in diesem Jahr zum ersten Mal die Chance, eine Promi-Dame zum "Let's Dance"-Star zu drillen.

Doch Pokal hin oder her! Auch auf dem Tanzparkett isst das Auge mit. An dieser Stelle liefern sich die Profis allerdings ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Alle sechs sind körperlich in Topform und präsentieren in den sozialen Medien regelmäßig ihre durchtrainierten Waschbrettbäuche – sowohl nach als auch während ihrer Trainingseinheiten im Gym. Welchen Tänzer findet ihr persönlich am heißesten? Stimmt ab!

Instagram / judithwilliams_official Judith Williams und Erich Klann

Florian Ebener / Freier Fotograf / Getty Images Christian Polanc, Tanz-Profi

Instagram / massimo__sinato; Instagram /christianpolanc Massimo Sinató und Christian Polanc

RTL / Stefan Gregorowius Robert Beitsch

Instagram / charlottewuerdig Valentin Lusin und Charlotte Würdig beim "Let's Dance"-Training

P.Hoffmann/WENN.com Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance" 2019



