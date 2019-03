Wird es bald so richtig ernst? Sylvie Sylvie Meis und Bart Willemsen schweben derzeit auf Wolke sieben. Immer wieder zeigen sich die Moderatorin und der Filmproduzent turtelnd in der Öffentlichkeit. Zuletzt kam sogar das Gerücht auf, die beiden hätten sich bereits das Jawort gegeben – das dementierte Sylvies Management allerdings prompt in einer Stellungnahme. In einem Interview verrät Sylvie nun, dass sie bereits mit ihrem Lieblings-Mann zusammenwohne!

Im Gespräch mit Bild erklärt das Model: "Momentan lebe ich schon mit meinem Traummann zusammen. Nämlich mit meinem Sohn Damian." Mit Bart wolle es Sylvie langsam angehen lassen. Von ihrer Wahlheimat Hamburg sei ihr Liebster allerdings hellauf begeistert. "Er liebt Hamburg, ich habe ihm schon die tollen Restaurants gezeigt. Am liebsten essen wir abends im Nikkei Nine, denn da ist hinterher an der Bar immer Party", gibt die blonde Schönheit preis.

In ihrer Penthousewohnung in Eppendorf schaffe sie gerade trotzdem Freiraum. "Ich miste zurzeit aus, hole alles aus den Schränken, sonst passt nichts mehr rein", so Sylvie. Für das Mannequin ist das eine echte Herausforderung: "Das wird bestimmt noch eine Woche dauern. Ich habe drei Schlafzimmer." Vielleicht ist das ja doch ein Indiz dafür, dass ihr Bart demnächst bei ihr einzieht – Platz genug hätte sie auf jeden Fall.

Getty Images Sylvie Meis und Bart Willemsen in Köln

Getty Images Sylvie Meis und Bart Willemsen im März

Getty Images Sylvie Meis bei der achten Folge von "Let's Dance" in 2017

