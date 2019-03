Das waren es nur noch zwölf! Dieses Mal tanzten sich die Promis bei Let's Dance durch die gesamten 80er Jahre. Mit ihren Profi-Partnern bereiteten sie sich eifrig auf ihre zweite Performance in der Tanz-Show vor. Egal ob Tango, Cha-Cha-Cha, Jive oder heißer Contemporary, eines hatten alle Paarung gemeinsam: Es floss viel Schweiß. Für dieses Tanz-Paar hat es allerdings am Ende nicht gereicht!

Thomas Rath (52) und Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (30) tanzten sich, wie schon in der vergangenen Woche, zu einer echten Glanzleistung – genau wie Handball-Star Pascal Hens (39) und Ekaterina Leonova (31) erzielten sie 23 Punkte. Die Höchstpunktzahl sicherten sich aber Ella Endlich (34) und Valentin Lusin (32): Die beiden ertanzten sich satte 29 Zähler. Weit davon entfernt waren Musikerin Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30), die lediglich zehn Punkte bekamen. Auch bei Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (31) sah es alles andere als gut aus: Die beiden holten sich schlappe elf Zähler. Die TV-Zuschauer retteten diese Paare jedoch in dieser Woche noch vor dem Show-Aus. Für Özcan Cosar (37) hat es heute allerdings nicht gereicht. Die 14 Punkte, die sich der 37-Jährige mit Marta Arndt (29) ertanzt hat und die Anrufe der Zuschauer reichten nicht aus.

Ganz knapp in der nächsten Runde mit dabei sind auch Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov. Die Dschungel-Königin musste in der Auftakt-Show harte Kritik von Joachim Llambi (54) einstecken – der Chef-Juror bezeichnete die Performance der TV-Blondine als billig. "Ich wollte dich wachrütteln. Dieses Mal hast du auch einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht", meinte Joachim.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Getty Images Ella Endlich winkt bei "Let's Dance", Show 2

Anzeige

Getty Images "Let's Dance"-Kandidatin Kerstin Ott

Anzeige

Thomas Burg Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de