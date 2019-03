Evelyn Burdecki (30) hatte keinen leichten Start bei Let's Dance! Ihr Auftritt in der ersten Wettkampf-Folge endete mit harscher Jury-Kritik: Joachim Llambi (54) fand ihren Cha-Cha-Cha mit Tanzpartner Evgeny Vinokurov einfach nur "billig". Um zu verdeutlichen, wie sehr ihm die Performance der diesjährigen Dschungelkönigin missfiel, gab er ihr nur zwei Punkte. Dass Evelyn an diesem harten Urteil zu knabbern hatte, hat sie bereits öffentlich zugegeben. Kurz vor der nächsten Live-Show ist die Blondine laut eigener Aussage noch immer nah am Wasser gebaut!

"Ich will das gut machen, aber manchmal könnte ich einfach nur heulen", schreibt sie diese Woche auf Instagram. Dann ermahne sie sich jedoch, ihr Krönchen wieder zurechtzurücken und die Pobacken zusammenzukneifen. Ob das Training die ehemalige Bachelor-Kandidatin etwas überfordert? "Schritte, Takte, Fehler und wieder Fehler und Schritte und Takte! Herrje, ich habe Kopfsalat", fährt sie fort.

Außerdem hat das TV-Gesicht mit starkem Lampenfieber zu kämpfen. "Ich hab ja nie gesehen, wie man mich anguckt, wie man mir zuschaut – deswegen ist das jetzt eine Riesenaufregung für mich gewesen und ich wusste, da sind 10.000 Menschen, die mir live zugucken, mir beim Tanzen zugucken", erzählte sie im Promiflash-Interview.

Thomas Burg Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance"

MEGA Evelyn Burdecki bei der Riani Aftershow-Party in Berlin, 2019

Thomas Burg Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov bei "Let's Dance", 2019

