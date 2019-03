Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange sind total verrückt nacheinander! Seit Ende Februar können der ehemalige Basketballer und die Zumba-Trainerin ihre Liebe endlich auch in der Öffentlichkeit genießen. Am Ende einer turbulenten Bachelor-Staffel hat der Sportler seiner Auserwählten die letzte Rose überreicht. Seitdem schwebt das Paar auf Wolke sieben und ist sogar schon zusammengezogen. Planen die Turteltauben nun auch ihre Hochzeit?

Im Bild-Interview erklärte Jenny, dass sie zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht sagen könnten, ob sie heiraten wollen. Allerdings seien sie sich einig, dass sie eine lange, gemeinsame Zukunft miteinander anstreben möchten. Vielsagend fügt die TV-Beauty hinzu: "Wenn wir unsere jetzigen Gefühle zueinander aufrecht erhalten, steht auch einer Hochzeit nichts im Wege.“

Jennifer verrät außerdem, wie sie sich den Heiratsantrag vorstellt: "Vielleicht am Strand oder bei einem romantischen, kleinen, eher privaten Konzert. Einfach an einem schönen Ort." Glaubt ihr, dass die zwei vor den Traualtar treten werden? Stimmt ab in unserer Umfrage!

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold in der vierten Folge von "Der Bachelor"

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

Public Address Jennifer Lange und Andrej Mangold 2019 in Hamburg

