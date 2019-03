Was für eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Theresia Fischer! In der achten Folge von Germany's next Topmodel musste die Blondine zunächst schweren Herzens auf einen Brautmoden-Job von Kaviar Gauche verzichten. Stattdessen durfte sich Konkurrentin Vanessa über diesen Etappen-Sieg freuen. Doch auf Hochzeitskleider wird Theresia in der kommenden Zeit trotzdem nicht verzichten müssen. Denn nun wurde bekannt: Bereits im Sommer 2019 wird das Nachwuchs-Mannequin in einem Traum in Weiß zum Altar schreiten!

Gegenüber red! ließ Theresia nach der achten GNTM-Folge die Bombe platzen: Am 8. Juni 2019 wird sie ihren langjährigen Freund Thomas Behrend heiraten! "Er hat es mir am Telefon gesagt", enthüllte die Blondine erste Details zum wohl schönsten Anruf ihres Lebens. Nachdem ihr Liebster ihr den genauen Termin übermittelt hatte, zeigte sie sich natürlich total begeistert. "Es gibt nichts Schöneres, als wenn ein Mann um deine Hand anhält!", war sich die angehende Braut zudem sicher.

Nicht nur für Theresia und Thomas wird der 8. Juni 2019 ein ganz besonderer Tag. Denn wie die Schönheit bereits verraten konnte, wird keine Geringere als GNTM-Konkurrentin Tatjana die Brautjungfer sein!

