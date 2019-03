Freund oder Boyfriend? Kurz nachdem sich Lady Gaga (33) im Februar von ihrem Verlobten Christian Carino getrennt hatte, brodelte die Gerüchteküche auf: Erst hieß es, die Sängerin sei schwanger von Bradley Cooper (44). Dann folgten Berichte, sie und Schauspieler Jeremy Renner (48) hätten ein Techtelmechtel. Die erste Spekulation hat der Popstar direkt widerlegt, das zweite Gerücht hält sich allerdings wacker: Gaga trifft sich weiter auffallend oft mit Jeremy!

Ein Insider erklärte gegenüber Us Weekly, dass die Musikerin in dem Avengers-Star eine Schulter zum Ausweinen gefunden habe. "Chris hatte Gaga am Ende ihrer Beziehung nicht besonders gut behandelt und Jeremy war ihre Stütze in den Wochen nach der Trennung", verriet die Quelle. Ein weiterer Informant definierte die Beziehung der beiden etwas genauer: "Sie sind superdicke Freunde geworden und hängen die ganze Zeit miteinander ab."

Schon in der vergangenen Woche erklärte ein Bekannter gegenüber dem Magazin, er glaube nicht, dass ihre Treffen "zu diesem Zeitpunkt romantisch" seien. Gaga und der "Arrival"-Darsteller verstünden sich aber definitiv gut als Freunde. Ob Freundschaft oder Turtelei: Die beiden können nicht voneinander lassen und die Oscar-Gewinnerin soll auch schon viel Zeit mit Jeremys Tochter Ava verbracht haben.

kilmax / MEGA Bradley Cooper und Lady Gaga in Venedig

P&P / MEGA Lady Gaga im Februar 2019

WENN Jeremy Renner bei der Premiere von "Captain America: Civil War" in London

