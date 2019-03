Lady Gaga (32) kann sich vor Gerüchten kaum retten. Nach der heißen Oscar-Performance von ihr und Bradley Cooper (44) hieß es zum wiederholten Male, dass zwischen den beiden etwas laufen würde. Ihr Co-Star von "A Star Is Born", dessen Song "Shallow" die beiden zum Besten gaben, habe sogar Rückstände vom Lippenstift der 32-Jährigen im Gesicht gehabt. Jetzt kocht die Gerüchteküche erneut förmlich über: Die Musikerin soll schwanger sein!

Tatsächlich bestätigt die Sängerin die Spekulationen sogar – doch nicht auf die Art und Weise, wie sich Fans das wohl vorgestellt hatten: "Gerüchte, dass ich schwanger bin? Ja, ich bin schwanger mit #LG6", verriet Gaga via Twitter. "LG6" ist nicht etwa ein Codewort dafür, dass die US-Amerikanerin in sechs Monaten ein Kind zur Welt bringt, sondern ihr Baby ist ihr neues Album – und genau das kündigt sie mit dem Social-Media-Beitrag an!

An den Vermutungen über eine Liebesaffäre mit Bradley sei schlichtweg nichts dran, stellte Gaga kürzlich in der Late-Night-Show von Jimmy Kimmel (51) klar. "Wenn du Liebeslieder singst, willst du, dass die Leute es fühlen. Ich bin eine Künstlerin! Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht", erklärte sie den leidenschaftlichen Auftritt der beiden.

