Wird Maite Kelly (39) bei ihrer Solo-Karriere von ihrer Familie unterstützt? Seit zwei Jahren treten ihre Geschwister wieder als Kelly Family auf. Die Deutsch-Irin hat sich jedoch dazu entschieden, weiterhin ihre eigene Musik zu produzieren. Offenbar mit großem Erfolg: Aktuell tourt die gebürtige Berlinerin durch ganz Deutschland – und ihre Shows sind ausverkauft! Bei einem Gig bekam sie nun Überraschungsbesuch von einem ganz besonderen Menschen!

Auf Instagram veröffentlichte die 39-Jährige jetzt ein Foto von sich und ihrem Bruder Angelo Kelly (37) – beide lachen in die Kamera. "Was für eine Überraschung! Mein Bruder hat sich gestern meine Show angeschaut. Er weiß, was für eine Arbeit dahintersteckt", meinte sie einen Tag nach ihrem Auftritt in Magdeburg und bedankte sich bei Angelo für seinen Besuch.

Seit dem Comeback der "Kelly Family" ohne Maite kursiert immer wieder das Gerücht, zwischen ihr und ihren Geschwistern herrsche dicke Luft. Doch zumindest zwischen ihr und Angelo scheint alles in Ordnung zu sein: "Da sage noch einmal jemand, die Kellys hätten Zoff", stellte ein Fan beim Anblick des Fotos fest.

