Benjamin Piwko (38) feiert bei Let's Dance eine echte Premiere! Der Kampfsportler steht als erster gehörloser Kandidat auf dem Tanzparkett und reißt mit seinen Auftritten bisher alle vom Hocker. Dass die Messlatte für ihn genauso hoch hängen sollte wie für alle anderen Kandidaten, machte der Schauspieler bereits mit seiner allerersten Performance nach dem großen Kennenlernen deutlich. Jetzt stellte Benjamin trotzdem noch einmal klar: Er möchte wegen seiner Gehörlosigkeit keine Sonderstellung!

"Er will nicht das Gefühl haben, dass er nur Mitleids-Bonus bekommt, sondern er will auch, wenn etwas falsch ist, die Kritik bekommen", erklärte Benjamins Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) im Gespräch mit Promiflash. Tatsächlich fiel das Urteil der Jury nach ihrem Cha-Cha-Cha in der vergangenen Folge ziemlich harsch aus – doch Isabel und Benjamin sind für die Kritik sehr dankbar. Ihnen sei es wichtig, eine ehrliche Meinung zu bekommen. "Man braucht auch einen Anreiz, eine Aufgabe, mit der man sagt: 'Okay, daran wollen wir jetzt arbeiten'", so die Profi-Tänzerin.

Dennoch ist und bleibt Benjamins Teilnahme etwas Besonderes, wie sich auch nach ihrer letzten Performance zeigte: Die Zuschauer im Publikum jubelten dem Tanzpaar in der Gebärdensprache zu, indem sie ihre Hände nach oben streckten und schüttelten. Diese Geste rührte letztendlich nicht nur seine Tanzpartnerin Isabel, sondern auch Jurorin Motsi Mabuse (37) zu Tränen.

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

Instagram / benjamin_piwko Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

Thomas Burg Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

