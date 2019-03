Benjamin Piwko (38) ist wohl einer der außergewöhnlichsten Kandidaten bei Let's Dance! Er ist der erste gehörlose Teilnehmer in diesem Tanzwettbewerb. Deswegen steht ihm während der Liveshows ein Dolmetscher zu Seite, der die gesprochenen Worte in die Gebärdensprache übersetzt. Doch die anderen Kandidaten wollen auch selbst mit ihm kommunizieren und versuchen seine Sprache zu erlernen. So jetzt auch das Publikum: Benjamin bekam in der vergangenen Liveshow einen stummen Beifall!

Nach seiner Performance hielten die Zuschauer ihre Hände in die Luft und schüttelten sie – das Zeichen für Applaus in der gehörlosen Welt! Diese Geste rührte Isabel Edvardsson (36) und Motsi Mabuse (37) zu Tränen. "Es ist so ergreifend. Den Applaus nicht zu hören, sondern zu fühlen", sagte Isabel sichtbar bewegt. Und auch Motsi versuchte ihre Emotionen in Worte zu fassen: "Ich freue mich so, wenn ich dich tanzen sehe. Du überspringst so Hürden, was für mich als Mensch irgendwie unglaublich ist."

Dass die Show für Benjamin zusätzlich noch eine ganz andere Herausforderung darstellt, ist unbestritten. Doch er hat seine ganz eigene Art, um die richtigen Bewegungen beim Tanzen zu treffen: "Wir Gehörlose nehmen Musik zwar anders wahr, aber dennoch spüren wir den Rhythmus und den Bass. Extrem wichtig ist außerdem die Körpersprache. Ich werde also genau darauf achten, wie sich meine Profitanz-Partnerin bewegt!"

Thomas Burg Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / isabel_edvardsson_official/ Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson

Anzeige

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson in der "Let's Dance"-Kennenlern-Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de