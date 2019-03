Jetzt lässt sie sich in die Karten schauen! Im vergangenen Jahr feierte Victoria Swarovski (25) ihr Debüt als Moderatorin bei Let's Dance. Anfangs konnte sie die Zuschauer als Nachfolgerin von Sylvie Meis (40) allerdings noch nicht überzeugen. Zu oft ließ sich die gebürtige Österreicherin aus dem Konzept bringen oder verhaspelte sich beim Sprechen. Letztendlich ließ sie sich von der harschen Kritik jedoch nicht verunsichern und steht nun auch in der aktuellen Staffel der Tanzshow wieder an der Seite von Daniel Hartwich (40). Ganz textsicher scheint sie allerdings noch immer nicht zu sein!

Wie ein Blick auf ihre Moderationskarten zeigt, vertraut die 25-Jährige nicht allein auf ihr Talent. Während Daniels Sprüche scheinbar wie aus der Pistole geschossen kommen, muss Vici offenbar noch immer sehr viel Arbeit in die Vorbereitung ihrer Auftritte stecken. "Erster Tanz und dann gleich eine Salsa. Das wird hoffentlich mit vielen Punkten belohnt. Auch bei euch gilt: Jeder bekommt seine eigene Wertung", steht ausformuliert auf einer ihrer Karten, die zusätzlich mit buntem Marker und handschriftlichen Notizen ergänzt wurden. Doch ihre harte Arbeit scheint sich auszuzahlen: Im Vergleich zu ihren ersten, eher wackeligen Auftritten auf dem Parkett wirkt Vici inzwischen schon sehr viel souveräner!

Der andauernde Vergleich mit ihrer Vorgängerin Sylvie stört die gebürtige Innsbruckerin inzwischen hingegen überhaupt nicht mehr. "Ich mag Sylvie wahnsinnig gerne. Wir verstehen uns supergut und sie war auf meiner Hochzeit. Deswegen ist das eigentlich nur ein Kompliment", hatte die 25-Jährige vor Kurzem im Interview erklärt.

Getty Images "Let's Dance"-Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich

AEDT/WENN.com Victoria Swarovski auf der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2018

WENN / Starpress Sylvie Meis und Victoria Swarovski bei der After-Show-Party der Ein Herz für Kinder Gala

