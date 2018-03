Bei ihrem Moderations-Debüt hat sich Victoria Swarovski (24) wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert – zumindest, wenn es nach der Meinung der Let's Dance-Fans geht. Für die aktuelle elfte Staffel der Erfolgsshow löste die Kristallerbin Sylvie Meis (39) als Daniel Hartwichs (39) weibliche Unterstützung ab. Ihre erste Live-Moderation in Folge eins der Tanzsendung konnte die Zuschauer nicht überzeugen: Victoria habe sich viel zu häufig verhaspelt und zu leicht aus dem Konzept bringen lassen, heißt es. Jetzt äußert sich Vici erstmals konkret zu den negativen Kommentaren!

Gegenüber Bild stellt die 24-Jährige klar: "Letztlich ist 'Let's Dance' eine Liveshow, da ist der Druck, der auf einem lastet, enorm groß, gerade wenn man, wie ich, bei seinem Debüt super aufgeregt ist." Die Aufregung merkte das Publikum Vici tatsächlich an. Versprecher wie "Vier Gruppentänze kommen noch und ähm...vier Gruppentänze kommen noch – habe ich schon gesagt", waren keine Seltenheit und machten die Tanzshow-Siegerin aus dem Jahr 2016 zum Netzgespött.

Aber, was sagt Vici eigentlich zu den Hater-Kommentaren auf Social Media? Der Zeitung gegenüber beteuert sie: "Ich lese mir diese Art von Kommentaren grundsätzlich nicht durch. Am nächsten Freitag geht es in die nächste Runde und ich werde alles geben!"

Lukas Schulze/Getty Images Daniel Hartwich und Victoria Swarovski in der ersten "Let's Dance"-Folge

MG RTL D / Arya Shirazi Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatorin 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich, Victoria Swarovski, Jessica Paszka und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

