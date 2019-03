Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Bastian Yotta (42) ein absoluter Fitness-Fan ist! Der Lifestyle-Coach hält seine Follower stets auf seinen Social-Media-Kanälen über sein abwechslungsreiches Training auf dem Laufenden. Außerdem ruft er seine Community auf, ebenfalls sportlich aktiv zu werden. Bastians enorme Disziplin scheint sich bezahlt zu machen. Der Muskelmann stellt jetzt klar, dass es ihm blendend geht – und unterstreicht das mit einem imposanten Foto!

Auf Instagram teilte Bastian eine Aufnahme seines durchtrainierten Oberkörpers. In der Bildunterschrift verriet er, dass er bereits vor einem Jahr beschlossen habe, den besten Körper seines Lebens zu bekommen. Er habe geglaubt, das in ein paar Monaten schaffen zu können. Doch da täuschte sich der diesjährige Dschungelcamper gewaltig: Mit 42 Jahren reagiere sein Körper anders als vor ein paar Jahren. "Ein Jahr habe ich nun gebraucht, um endlich sagen zu können: Ich bin mit 42 Jahren in der Form meines Lebens", schwärmte der Wahl-Amerikaner.

Auf die Frage nach DEN Übungen auf dem Weg zum Super-Body winkt Yotta gegenüber Promiflash ab: "Das kann man nicht mit einfachen Übungen erklären. Das ist eine Kombination aus Ernährung, Regeneration, Mindset und darüber, wie man Übungen richtig ausführt", erklärte der Unternehmer, der sein Fitness-Erfolgsrezept in einem 21-tägigen Bodykurs an Gleichgesinnte weitergibt.

TVNOW Bastian Yotta im Dschungeltelefon

Anzeige

Instagram / https://www.instagram.com/yotta_life/ Bastian Yotta beim Training im März 2019

Anzeige

Instagram / yotta_coaching Bastian Yotta mit seiner Freundin Maria

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de