Wie wird Nikki Bella (35) darauf wohl reagieren? Die Wrestling-Diva hatte zuletzt die Gerüchte bestätigt, dass sie den Tänzer Artem Chigvintsev datet. Dennoch würde sie es nicht verkraften, ihren Ex John Cena (41) mit einer Neuen zu sehen. Die beiden WWE-Stars verlobten sich im Ring, doch lösten den Schwur wieder auf und trennten sich. Das liegt nun acht Monate zurück. Jetzt wurde Nikkis Befürchtung wahr: John wurde von Paparazzi erwischt – mit einer unbekannten brünetten Beauty!

Die beiden wurden am Donnerstag gesehen, wie sie nach einem vierstündigen Date in Vancouver auf dem Heimweg waren, berichtet Daily Mail – der 41-Jährige dreht derzeit in Kanada den Film "Playing with Fire". Einige Bilder zeigen die beiden Hand in Hand, John lächelt über das ganze Gesicht, sein geheimnisvolles Date konnte ihn gar nicht aus den Augen lassen. Die Lady sieht Nikki erstaunlich ähnlich. Sie trug eine Lederjacke über einem roten Top und schwarze Leggins. Das Date fand nur wenige Tage nach einem Geständnis von Nikki statt: In einem Trailer für das Staffelfinale von Total Bellas erzählte sie ihrer Zwillingsschwester Brie, dass sie es nicht verkraften würde, John mit einer Anderen zu sehen.

Und dennoch hat auch die 35-Jährige eine neue Flamme gefunden. In einem Teaser zum Staffelfinale ihrer Reality-Show sowie auf Instagram bestätigte die Wrestling-Diva die Gerüchte: Sie und Artem sind zusammen! Er war ihr Tanzpartner bei Dancing with the Stars.

Getty Images John Cena und Nikki Bella

Anzeige

Getty Images Nikki Bella bei den People's Choice Awards 2018

Anzeige

Getty Images Artem Chigvintsev, Profitänzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de