Ist sie noch immer nicht über ihren Ex hinweg? Im Juli vergangenen Jahres hatten Nikki Bella (35) und John Cena (41) überraschend bekannt gegeben, getrennte Wege zu gehen.Trotz des Liebes-Aus' beteuerte vor allem Nikki lange, noch Gefühle für ihren Verflossenen zu haben. Mittlerweile soll die Wrestlerin zwar wieder in festen Händen sein, John bekommt sie aber dennoch nicht aus dem Kopf: Eine neue Partnerin an seiner Seite würde sie nicht verkraften!

Es scheint, als könne Nikki John einfach nicht aus ihrem Herzen streichen. "Egal, was passiert, wenn ich ihn das nächste Mal mit jemandem sehe, wird es mich umbringen", gesteht Nikki ihrer Zwillingsschwester Brie, wie ein Trailer für das Staffelfinale ihrer Realityshow Total Bellas zeigt. Trotzdem scheint die 35-Jährige aber offen dafür zu sein, ihr Leben ohne den Schauspieler zu gestalten. "Ich habe noch einen langen Weg vor mir, aber ehrlich gesagt, bin ich bereit für ein neues Ich", erklärte sie.

Während Nikki diesen Schritt mit ihrer frischen Beziehung zu Peter Kraus bereits gewagt haben könnte, soll John offiziell noch Single sein. Einem Insider des amerikanischen OK!-Magazins zufolge sei er aber froh, dass seine Ex auch ohne ihn weitermache, da das Ende ihrer Beziehung "extrem giftig" gewesen sei. Auch ihm gehe es mittlerweile wieder besser.

Getty Images Nikki Bella bei den People's Choice Awards 2018

Getty Images John Cena und Nikki Bella, Profi-Sportler

Ethan Miller/Getty Images for CinemaCon John Cena bei der CinemaCon in Las Vegas, Nevada

