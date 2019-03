Für Evelyn Burdecki (30) und ihren Tanzpartner Evgeny Vinokurov wurde es bereits in der zweiten Let's Dance-Show ganz schön knapp! Schon in der Woche zuvor mussten die beiden ordentlich Kritik für ihre Performance einstecken – entsprechend nervös waren sie nun, als sie vor der Jury ihren Slowfox zum Besten gaben. Das Ergebnis der Wertung: nur 13 Punkte. Nach dem Voting der Fernsehzuschauer musste das Paar letztendlich ums Weiterkommen bangen. Dass sie es am Ende doch noch in die nächste Runde schaffen würden, hätte vor allem Evelyn nicht erwartet, wie sie Promiflash gestand.

"Also mein Puls war wirklich bei 500.000, ich war richtig am Zittern", gab die Dschungelcamp-Gewinnerin im Promiflash-Interview zu. Sie sei extrem aufgeregt gewesen und habe insgeheim eigentlich schon mit ihrem Tanz-Abenteuer abgeschlossen. "Wirklich, ich dachte, ich komme nicht weiter", erklärte sie. Doch ihr Coach gibt sich weiterhin kämpferisch. Sein Motto lautet: Nach der Show ist vor der Show. "Wir hatten heute Glück und müssen verstehen, dass wir nächste Woche sehr hart arbeiten müssen", betonte er.

In den kommenden Tagen steht der Blondine daher wieder ein intensives Training bevor – und da können auch schon mal die Fetzen fliegen, wie Evelyn bereits vor Kurzem verraten hatte. "Also ab und zu würden Evgeny und ich uns gegenseitig am liebsten komplett zum Mond schießen, ach noch weiter weg", musste sie gestehen.

Getty Images Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki bei "Let's Dance"

Getty Images Evelyn Burdecki und Evgeny Vinokurov in der zweiten "Let's Dance"-Liveshow

Instagram / evelyn_burdecki Evgeny Vinokurov und Evelyn Burdecki im März 2019

