Wer hat sie nicht, die Lieblingsfarbe. Den einen Ton, der die Augen besonders zum Strahlen bringt oder den Teint immer wie frisch aus dem Urlaub wirken lässt. Und auch Promis haben ihre ganz eigenen Farbvorlieben – weil ihnen bestimmte Nuancen einfach besser stehen. Das wissen ihre Stylisten mindestens genauso gut wie sie selbst. Doch dahinter steckt auch eine psychologische Bedeutung.

The Sun befragte dazu "Colour Counsellor" Jules Standish. Die Autorin von "How Not to Wear Black" weiß, warum Herzogin (37) Kate so oft Grün trägt, während Rita Ora (28) eher Pink bevorzugt. "Kate besitzt eine außerordentliche Großzügigkeit mit einer natürlichen Freundlichkeit und Aufrichtigkeit, sie genießt es, für andere da zu sein, mit einer starken humanitären Ausrichtung", erklärt Jules laut der Zeitung. Dafür stünde die Farbe Grün par excellence. Rita hingegen wirke häufig sehr temperamentvoll und selbstbewusst, wenn sie in der Öffentlichkeit auftritt, trotzdem lasse ihre Vorliebe für Rosa vermuten, dass sie auf die Bestätigung von anderen angewiesen sei.

Kate Moss (45)' Faible für Schwarz deutet Jules als Schutz ihrer Privatsphäre: "In Schwarz lässt es sich leicht 'verstecken' und es lässt sie sowohl geheimnisvoll als auch angepasst erscheinen." Victoria Beckham (44) hingegen soll mit ihrer neuen Lieblingsfarbe Rot zwar vor allem Dynamik ausdrücken, aber auch Rastlosigkeit. "Was einen wütend oder ängstlich machen kann", so Jules.

Splash News Herzogin Kate im Evelina London Children's Hospital in London

Anzeige

Splash News Rita Ora in New York, März 2019

Anzeige

Getty Images Kate Moss bei einer Veranstaltung in New York

Anzeige

Getty Images Victoria Beckham, Designerin und Musikerin

Hättet ihr diese Bedeutungen hinter den Farben vermutet? Ja, absolut! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de