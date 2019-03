Miranda Kerr (35) ist ihre Schwangerschaft schon anzusehen! Erst seit Freitagabend ist es offiziell: Das Model und ihr Ehemann Evan Spiegel (28) erwarten erneut Familienzuwachs. Sohnemann Hart, der im Mai 2018 zur Welt kam, darf sich also auf ein Geschwisterchen freuen. Mirandas ersten Auftritt inklusive Babybauch absolvierte die 35-Jährige am vergangenen Samstag – und zwar in Deutschland! Bei einem Award-Event in Baden-Baden verzückte sie mit ihrem Baby-Glow und beantwortete gleich die ersten Fragen zu ihrem neuen Spross.

Bei den Gruner + Jahr Spa Awards erschien die Schwangere in einem rosafarbenen Kleid, dass ihr Bäuchlein perfekt betonte. Ein Foto ihres Outfits teilte sie vorab auch auf Instagram. Im Interview mit Gala verriet Miranda zudem, wie es ihr während ihrer dritten Schwangerschaft geht: "Ich habe etwas Morgenübelkeit, aber das hatte ich bei den anderen beiden auch, nichts Ungewöhnliches also. Am Ende lohnt es sich immer." Am Ende des Abends bekam die Gründerin der Pflegelinie Kora Organics schließlich auch noch eine der Trophäen überreicht – eine wahre Erfolgssträhne für die australische Schönheit!

Neben ihrem bald einjährigen Sohn Hart, ist das einstige Victoria's Secret-Model auch Mutter des achtjährigen Flynn, der aus ihrer ersten Ehe mit Hollywood-Star Orlando Bloom (42) stammt. Ob sich die Patchwork-Familie über einen dritten männlichen Spross oder ein Mädchen freuen darf und wann der Wonneproppen zur Welt kommen wird, behielt Miranda am Wochenende allerdings noch für sich.

Getty Images Miranda Kerr im November 2018

David Livingston / Getty Images Evan Spiegel und Miranda Kerr bei der LACMA Art+Film Gala 2018

Getty Images Miranda Kerr bei der Lacma Art+Film Gala

