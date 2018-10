Endlich gibt es Gewissheit! In den vergangenen Tagen wurde heftig darüber spekuliert, ob Jamie Dornan (36) womöglich zum dritten Mal Vater wird. Ein Insider hatte die vermeintliche Babybombe gegenüber einem Radiosender platzen lassen – ein offizielles Statement des Schauspielers gab es bisher allerdings nicht. Nun hat das Management des Fifty Shades of Grey-Darstellers jedoch endlich bestätigt: Jamie und seine Frau Amelia Warner (36) bekommen tatsächlich noch ein Kind!

Das gab nun ein Sprecher des Briten gegenüber dem US-Magazin People bekannt. Jamie und seine Liebste selbst haben sich allerdings noch nicht zu dem neuen Babyglück geäußert. Der 36-Jährige hatte jedoch erst vor wenigen Tagen vage Andeutungen gemacht, dass er in seiner Rolle als Vater voll und ganz aufgehe. Dabei stehe für ihn und Amelia das Glück ihrer Kinder immer an erster Stelle, so der Londoner weiter. Jetzt werden sie ihr Eltern-Dasein bald schon mit drei Kids genießen können!

Jamie und Amelia haben bereits zwei Töchter: Die kleine Elva ist inzwischen zweieinhalb Jahre alt, ihre Erstgeborene Dulcie feiert im November ihren fünften Geburtstag. Verheiratet ist das Traumpaar derweil bereits seit 2013 – und hatte in all der Zeit offenbar erst einen einzigen Streit, wie der Hottie vor einiger Zeit in einem Interview verraten hatte.

E-Press / Splash News Jamie Dornan und Amelia Warner

Frazer Harrison/Getty Images Jamie Dornan

WENN.com Dakota Johnson und Jamie Dornan in "Fifty Shades of Grey"

