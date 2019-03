Was für eine Erinnerung! Eine Schwangerschaft markiert einen besonderen Abschnitt im Leben einer jeden Frau, in der sie ungeborenes Leben in sich trägt. Diesen wollte eine Promi-Dame auch nach der Entbindung ganz offenbar für immer in sichtbarer Erinnerung behalten und ließ einen Gipsabdruck ihres Babybauches anfertigen. Und der gehört zu keiner geringeren als Model April Love Geary (24). Stolz präsentierte sie ihr "Bäuchlein" jetzt ihren Followern.

In einer Instagram-Story zeigte die Verlobte von Robin Thicke (42) den amtlichen Schwangerschaftsbauch, der eingerahmt an einer Wand hängt. Dazu postete sie weinende Smileys und die Worte "Oh mein Gott, ich liebe es! Danke dir, Jennie Vinter." Damit ist eine in Los Angeles lebende Bildhauerin gemeint, die für solche weiblichen Abdrücke bekannt ist. April hat bereits eine ein Jahr alte Tochter mit dem Musiker, Ende Februar 2019 kam nun Geschwisterchen Lola dazu.

Ein süßes Familienfoto hatte das Paar gerade via Social Media gepostet: Darauf sieht man April stillend mit Lola auf einer Couch. Robin liegt schmachtend daneben und Klein-Mia auf Mama.

Getty Images April Love Geary und Robin Thicke in Monaco

Anzeige

Instagram / aprillovegeary April Love Geary

Anzeige

Instagram / aprillovegeary April Love Geary und Robin Thicke mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de