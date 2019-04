Dieses Let's Dance-Paar rührt immer wieder zu Tränen! Nach Schwangerschaft und Baby-Pause kehrte Profitänzerin Isabel Edvardsson (36) in diesem Jahr endlich wieder zu ihrer hüftschwingenden TV-Familie zurück. Mit dem Schauspieler Benjamin Piwko (38) kämpft die schwedische Schönheit in der zwölften Staffel um die begehrte Tanz-Trophäe – mit einer Besonderheit: Benjamin ist der erste gehörlose Kandidat im Kader, was auch für Isabel zunächst ungewohnt war. Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, dass sie von Beginn an "Respekt" vor dem gemeinsamen Training hatte.

"Angst hatte ich nicht, Respekt aber schon, klar. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie das klappen wird mit der Kommunikation", gestand die 36-Jährige kurz nach der Show am vergangenen Freitag gegenüber Promiflash. Glücklicherweise sei es letztendlich aber gar kein Problem gewesen. "Ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich total vergesse, dass er gehörlos ist, weil wir mit Gebärdensprache, Lippenlesen und deutlich Sprechen wirklich gut zurechtkommen", plauderte sie weiter aus.

Dennoch wundern sich einige Fans des Pärchens, wie die beiden einander verstehen und wie sich das Duo wohl tänzerisch weiterentwickeln wird. Isabels Motto: "Wer die Sprache nicht spricht, den versteht man nicht. Spricht man im Tanze, versteht man das Ganze."

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

Ot,Ibrahim/ActionPress Isabel Edvardsson im März 2019 in Hamburg

Action Press / Ot,Ibrahim Benjamin Piwko im März 2019 in Hamburg

