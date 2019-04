Da hört der Spaß für Vanessa auf! Die Kandidatin der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel geriet in der vergangenen Folge besonders in den Fokus – und das nicht nur auf positive Weise. Besonders durch ihre, für einige Zuschauer zu selbstbewusste Art fiel die 22-Jährige auf und bekam sogar von Model-Mama Heidi Klum (45) einen Dämpfer verpasst. Ganz so soll es sich in Wahrheit aber nicht zugetragen haben, wie Vanessa jetzt offen kritisiert!

In einem Video aus dem offiziellen Instagram-GNTM-Kanal ist Heidi zu sehen, wie sie Vanessa zu einer gesünderen Selbstwahrnehmung ermahnt. Die Bildunterschrift dazu lautet: "Ups, ist Vanessa etwa über das Ziel hinausgeschossen?" Das will die Rothaarige so nicht auf sich sitzen lassen und kommentiert den Beitrag mit: "Ups, könnt ihr euch mal entscheiden, wie ihr mich darstellt? Ihr seid ja ein witziges Team. Superlustig das Ganze. Und um eure Frage zu beantworten: Nein, bin ich nicht. Ihr wisst selbst, dass es anders war."

Vanessas Kommentar ist nur wenige Augenblicke später schon wieder gelöscht – allerdings nicht von den Account-Verantwortlichen, wie diese in den Kommentaren schreiben. Vanessa scheint das jedenfalls nicht zu glauben. Sie postet: "Ist aber plötzlich weg gewesen. Seltsam, oder nicht?"

Getty Images Heidi Klum im März

Instagram / vanessa.gntm.2019 Vanessa, GNTM-Kandidatin 2019

Instagram / aboutvivanessa Vanessa, Kandidatin bei "Germany's next Topmodel"

