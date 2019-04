Hat Julian bei The Biggest Loser richtig gehandelt? Er und die anderen Kandidaten der Abnehm-Show wurden in der vergangenen Folge in Versuchung geführt. Bei der Süßigkeiten-Challenge wurde allen eine Schüssel Süßkram von je 1.500 Kalorien vorgesetzt. Die Zwickmühle: Wer innerhalb von zehn Minuten die meisten dieser Kalorien verspeiste, bekam Immunität für die nächste Entscheidung. Beinahe alle Kandidaten konnten der süßen Falle widerstehen – außer On-Off-Kandidat Ercan und Julian. Letzterer gewann schließlich die Immunität – doch statt Lob bekam er eine Rüge von TBL-Trainer Ramin Abtin (46): Er habe dessen Meinung nach Schwäche gezeigt. Viele Zuschauer konnten diese Schelte gegenüber Julian jedoch nicht verstehen!

Camp-Chefin Christine Theiss (39) erklärte in der Episode den eigentlichen Zweck der Aufgabe: "Bei der Versuchung möchte ich herausfinden, wer schon viel Vertrauen in seine Abnehmleistung hat." Aus diesem Grund wurde Ramin bei Julians "Erfolg" auch so wütend, denn er glaubt an seinen Schützling: "Als wenn du das nötig hättest!", polterte er in der Show. Viele Fans des Erfolgs-Formats sahen das jedoch anders: "Die Immunität wäre mir ein Zusatztraining wert, um die Kalorien wieder zu verbraten" und "Ich hätte es auch gegessen", lauteten zum Beispiel zwei Kommentare auf der Facebook-Seite von "The Biggest Loser".

Es gab jedoch auch User, die dem Trainer zustimmten: "Wer das Zeug isst, egal aus welchem Grund, hat den Sinn der Sendung nicht verstanden" und "Das war nicht fair den anderen gegenüber!", empörten sich unter anderem zwei Social-Media-Nutzer. Was sagt ihr zu Julians Verhalten bei der Challenge? Stimmt ab!

"The Biggest Loser" – immer sonntags, um 17:45 Uhr in SAT.1.

Copyright © SAT.1 Julian, "The Biggest Loser"-Teilnehmer

Copyright © SAT.1 Szene aus "The Biggest Loser"

Copyright © SAT.1 Jenny bei "The Biggest Loser"

