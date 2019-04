Ist Oliver Wasko ihm etwa ein Dorn im Auge? In der fünften Folge von Temptation Island bekam Showkandidat Janis Scotti am Lagerfeuer zu sehen, was seine Freundin Lisa-Marie Sauer in den vergangenen Tagen auf der Insel so getrieben hat. Die Videoausschnitte zeigten sie mit dem Single-Boy Oli bei einem Date – und dabei schienen die zwei mächtig Spaß zusammenzuhaben. Eifersucht oder Coolness – wie reagierte Janis auf die Szenen?

"Auch wenn Oli jetzt den ehrlichen Eindruck gemacht hat, ein bisschen verschossen in Lisa zu sein, das ist immer noch meine Freundin. Ich kann mir immer noch hundertprozentig sicher sein, dass sie zu mir hält", sagte der 22-Jährige voller Überzeugung und ergänzte: "Ich fühle mich beruhigt, dass sie mit jemandem zusammen ist, mit dem sie sich so gut versteht und auch so ernst reden kann." Er sei froh darüber, dass seine Partnerin mit einem Mann wie Oli Zeit verbringe. Denn dieser habe wenigstens ein bisschen Niveau und Klasse.

Obwohl Oli und Lisa zuvor auch schon ein Massage-Date miteinander verbrachten, habe er keine Angst, dass Oli sich an seine Partnerin heranmachen könnte. Allerdings gab Janis zu: "Es ist jetzt nicht so, dass ich denke: 'Ach, ist ja toll, meinte Freundin lässt sich von dem Typen massieren und fährt mit dem mit einem Boot durch die Gegend.'"

