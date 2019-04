Was für eine tolle Geste! Während sich andere Paare nach ihrer Trennung in endlosen Streitereien verlieren, scheinen der ehemalige One Direction-Sänger Liam Payne (25) und Cheryl Cole (35) noch immer ein gutes Verhältnis zu haben. Schon bei der Verkündung des Liebes-Aus' im Sommer 2018 hatten beide betont, dass sie sich gut verstehen und sich gemeinsam um ihren kleinen Sohn Bear Grey Payne (2) kümmern wollen. Jetzt sendet Liam eine glühende Dankesbotschaft an seine Ex!

"Einen fröhlichen Muttertag an diese beiden unglaublichen Super-Moms. Nicht vorstellbar, was ich und der kleine Mann ohne euch tun würden", schreibt Liam auf Instagram und veröffentlicht dazu zwei Fotos. Das Erste zeigt die hochschwangere Cheryl. Beide Hände unter dem beachtlichen Babybauch verschränkt, strahlt sie in die Kamera. Auf dem zweiten Pic, das vier Aufnahmen im Passbildformat vereint, ist Liam mit seiner eigenen Mutter Karen zu sehen.

Fans des 25-Jährigen quittieren den Liebes-Post binnen weniger Stunden mit mehr als 1,2 Millionen Likes. Ein Follower fragt nicht ganz unberechtigt: "Bin ich der Einzige, der hier gestresst ist? Muttertag ist am 12. Mai." Allerdings feiern die Briten diesen Tag traditionell tatsächlich am 31. März.

Joe Maher/Getty Images Musiker Liam Payne, Dezember 2018

Dave Allocca / Startraks Photo / ActionPress Karen und Geoff Payne, die Eltern von Liam Payne

Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den Brit Awards 2018

