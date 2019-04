Sie sind schon über ein Jahrzehnt ein Herz und eine Seele! Die Rede ist von Schauspieler Neil Patrick Harris (45) und Sternekoch David Burtka (43) – die beiden gehören mittlerweile zu den Kult-Paaren Hollywoods! Ihre Langzeitbeziehung hatten die zwei im Jahre 2014 endlich mit einem Ehegelübde besiegelt. Wie lange die beiden aber tatsächlich schon gemeinsam durchs Leben gehen, dürfte Fans bei so viel Liebesglück tatsächlich schon wieder entfallen sein – es sind stolze 15 Jahre!

Via Instagram schenken sich Neil und David anlässlich ihres Jubiläums rührende Worte: "Mein erstes Date mit David war heute vor 15 Jahren und seitdem sind wir unzertrennlich. Ich bin diesem wunderbaren Mann so dankbar, dass er mir sein Herz, seine Schulter, seine Stärke, seine Lust, sein Lachen und seine Freude gibt. [...] Er ist das wundervollste, selbstloseste Elternteil, das ich je gesehen habe. [...] Du lässt alle meine Träume wahr werden", verkündet Neil in dem gemeinsamen Schnappschuss.

Aber auch der zweite Vater von Harper Grace Burtka-Harris (8) und Gideon Scott Burtka-Harris (8) lässt im Netz romantische Zeilen verlauten. Auf seinem eigenen Account teilt David eine Collage, die das Paar vor 15 Jahren und aktuell zeigt. Dazu schreibt er: "Vor 15 Jahren traf ich Neil Patrick Harris auf der Straße. Seit dem Tag hat er meine Welt zu einem besseren Ort gemacht", freut sich der 43-Jährige.

Instagram / dbelicious Neil Patrick Harris und David Burtka

Instagram / dbelicious Neil Patrick Harris und David Burtkas Zwillinge

Instagram / dbelicious Neil Patrick Harris, Harper, Gideon und David Burtka

