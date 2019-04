Bei Geld hört der Spaß bekanntlich auf! Nichtsdestotrotz wollte es sich das Redaktionsteam von Wer wird Millionär nicht nehmen lassen, für einen kleinen Aprilscherz in der Sendung zu sorgen. In der Show am Montag wurde nicht nur Kandidat Luigi Tassone, sondern auch Moderator Günther Jauch (62) überrascht! Schon bei der 500-Euro-Frage prasselte plötzlich der Glitter-Millionen-Regen von der Decke! Doch wie kam der Scherz bei den beiden Opfern und dem Publikum an?

Günther blickte verwirrt um sich und meinte: „Keine Ahnung, super Nummer! Das ist ja ein Traum. Das ist toll.“ Die Zuschauer im Studio kriegten sich nicht mehr ein vor Lachen, als schließlich "April, April" auf einem Bildschirm eingeblendet wurde. Dem Show-Gastgeber schien der Witz nur bedingt zuzusagen und er fragte leicht genervt in die Kamera: "Kommen da noch mehr solche Scherze von euch?" Auch der 23-jährige Luigi war ziemlich perplex und eine Frage brannte ihm im Anschluss besonders auf der Seele: "Herr Jauch, was passiert dann bei der Million?"

Der 62-Jährige antwortete darauf nur halbernst, dass es jetzt wohl ganz schwierig für ihn werde, die Million zu gewinnen, weil oben an der Decke jetzt alles leer sei. Für den Pizzabäcker war dann tatsächlich bei 8.000 Euro Schluss! Bei einem Teil der WWM-Fans kam der Gag überhaupt nicht gut an. Auf Twitter drückten zahlreiche User ihren Unmut aus. Ein Zuschauerin fragte zum Beispiel: "Bin ich die einzige, die das null lustig findet?"

TVNOW / Stefan Gregorowius Luigi Tassone und Günther Jauch am 1. April

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Luigi Tassone, WWM-Kandidat

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Luigi Tassone und Moderator Günther Jauch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de