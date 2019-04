Am ersten April ging es auf Justin Biebers (25) Social-Media-Account noch um sein mögliches Kind – einen Tag später dreht sich alles dagegen um die Person, die ihn damals großgezogen hatte: seine Mutter! Pattie Mallette feiert am 2. April ihren 44. Geburtstag. Anlässlich ihres Ehrentages ließ es sich ihr berühmter Spross natürlich nicht nehmen, ihr herzliche Glückwünsche dazulassen. Dieser B-Day-Post dürfte aber auch bei seinen Fans für schneller schlagende Herzen gesorgt haben!

Auf seinem Instagram-Profil teilte der "Baby"-Sänger ein Throwback-Pic an eine längst vergangene Schmuseeinheit: Die Aufnahme zeigt ihn im Windelalter, in den Armen seiner sichtlich glücklichen Mom. Dazu zitiert Justin einige Zeilen von Rapper 2Pacs weltberühmten Song "Dear Mama", also "Liebe Mama": "Als ich jung war, hatten meine Mama und ich Streit, mit 17 Jahren wurde ich auf die Straße gekickt. Obwohl ich damals dachte, dass ich niemals wieder ihr Gesicht sehen würde, gibt es keine Frau, die den Platz meiner Mama einnehmen könnte", lautet der Text.

Tatsächlich lässt sich der Lyrics des verstorbenen Musikers auch auf die Beziehung zwischen Justin seinem Elternteil beziehen: Immerhin hatte auch JB eine nicht einfache Zeit als Teenager, musste als Star plötzlich über Nacht selbstständig sein. Auch zwischen Mutter und Sohn waren des Öfteren Zoff-Gerüchte im Umlauf – und dennoch verkündete Biebs offensichtlich nun, dass keine andere Frau, damit nicht einmal seine Ehefrau, Pattie ersetzen könne.

Getty Images Justin Bieber mit seiner Mutter Pattie Mallette

Instagram / justinbieber Justin Bieber und seine Mutter

WENN.com Justin Bieber

