Sie kann ihr Glück noch immer kaum fassen! Im Januar 2015 gab Cameron Diaz (46) ihrem Traummann Benji Madden (40) nach nur sieben Monaten Beziehung in einer privaten Zeremonie das Jawort. Zuvor hatte die Schauspielerin viele Liebespleiten einstecken müssen – mit den Männern hatte es einfach nicht klappen wollen. Mit dem Good Charlotte-Gitarristen ist aber alles anders: Cameron schwebt auch vier Jahre nach der Trauung noch immer auf Wolke sieben.

"Cameron fühlt sich seit ihrer Hochzeit mit Benji so viel besser mit allem" erzählte ein Insider jetzt gegenüber People. Die 46-Jährige habe so viele Jahre hinter sich, in denen sie "hochkarätige Kerle" gedatet habe. "Sie hat einen anderen Typ Mann in Benji gefunden. Er ist ihr ebenbürtig und respektiert sie", verriet die Quelle weiter. Seit sie ihren Mr. Right durch ihre gute Freundin Nicole Richie (37) im Jahr 2014 kennengelernt hat, zog sich Cameron aus der Öffentlichkeit zurück und konzentriert sich auf ihre Karriere als Autorin: Zwei Bücher soll die Blondine mittlerweile auf den Markt gebracht haben.

Die Auszeit vom Medienrummel tue Cameron und auch Benji gut. Sie seien beide "sehr glücklich" darüber, ihr "ruhiges Leben" führen zu können. "Das ruhige Leben, das sie jetzt mit Benji lebt, wollte sie bereits seit einer langen Zeit", verriet der Informant.

Theo Wargo / Getty Cameron Diaz in der "Tonight Show"

Splash News.com Musiker Benji Madden und Schauspielerin Cameron Diaz in Hollywood

MEGA Benji Madden und Cameron Diaz in West Hollywood im Dezember

