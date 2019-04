Fand The Biggest Loser-Kandidat Florian die Marshmellow-Challenge ungerecht? In der vergangenen Folge der Abspeck-Show wurden die Kandidaten ordentlich in Versuchung geführt. Ihnen wurde eine Schüssel voll Süßkram von je 1.500 Kalorien aufgetischt! Das Fiese daran: Wer innerhalb von zehn Minuten die meisten Naschereien verputzte, bekam Immunität für die nächste Entscheidung! Beinahe alle konnten der süßen Falle widerstehen – bis auf On-Off-Kandidat Ercan und Julian. Letzterer gewann schließlich die Immunität, wodurch sein Kontrahent Florian die Show verlassen musste. Und dass obwohl er der Versuchung nicht nachgegeben hat! Fühlt Flo sich jetzt unfair behandelt?

"Ganz ehrlich! Ich fand es ziemlich beschissen, dass ich wegen dieser Situation unter die gelbe Linie gerutscht bin und rausgewählt wurde", stellte er nun gegenüber Promiflash klar. Schließlich sei er standhaft geblieben: "Das habe ich mir geschworen, dass ich einer Versuchung im Camp widerstehe", erklärte der frühere Show-Teilnehmer. Doch er mache Julian und Ercan keinen Vorwurf: "Jeder musste das für sich entscheiden", betonte Florian abschließend.

Nicht nur Florian stand in der vergangenen Episode auf der Abschussliste – die übrigen Kandidaten hätten genau so gut auch Jenny rauswählen können! Doch warum traf es ihn? Der Blondschopf hat so seine Theorie: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich die anderen als Konkurrenz gesehen haben. Vor allem, weil ich in den letzten Wochen immer gut abgenommen habe und ich es geschafft habe, aus meinem Schneckenhaus rauszukommen", erläuterte er im Interview.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, 17:45 Uhr in SAT.1

Copyright © SAT.1 Ercan und Julian bei "The Biggest Loser"

Anzeige

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Florian

Anzeige

Copyright © SAT.1 Die "The Biggest Loser"-Kandidaten Jenny und Flo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de