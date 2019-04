Steckte hinter Florians The Biggest Loser-Rauswurf taktisches Kalkül? Der 24-Jährige musste am Sonntag das Diät-Bootcamp verlassen. Eigentlich sah es gut für den Blondschopf aus, denn er hatte in der vergangenen Woche drei Kilogramm abgenommen. Doch weil sein Konkurrent Julian zuvor einen Wettstreit gewonnen hatte, erhielt dieser Immunität und Flo und Jenny gerieten stattdessen auf die Abschussliste. Die übrigen Kandidaten entschieden sich also schließlich gegen Florian. Aber warum traf es ihn? Sahen sie in ihm eine zu große Gefahr?

Diese Vermutung äußerte zumindest Florian gegenüber Promiflash: "Ich bin mir ziemlich sicher, dass mich die anderen als Konkurrenz gesehen haben. Vor allem, weil ich in den letzten Wochen immer gut abgenommen habe und ich es geschafft habe, aus meinem Schneckenhaus rauszukommen", erklärte er. Auch einen Rat hatte er noch an die übrigen Abnehm-Willigen: Sie sollten Jenny nicht unterschätzen!

Obwohl sich Flo von seinem Rauswurf enttäuscht zeigte, machte er deutlich, dass er die Teilnahme an "The Biggest Loser" in guter Erinnerung behalten werde – genauer gesagt: Es sei sogar das Beste, was ihm hätte passieren können. "Die Zeit will ich nicht mehr missen müssen. Mir werden alle Kandidaten fehlen. Es gibt keinen, von dem ich sage, dass ich es bereue, ihn kennengelernt zu haben", führte er im Interview weiter aus.

"The Biggest Loser" – immer sonntags, 17:45 Uhr in SAT.1

Copyright © SAT.1 Die "The Biggest Loser"-Kandidaten Jenny und Flo

Copyright © SAT.1 Christine Theiss und "The Biggest Loser"-Kandidat Florian

© SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidat Florian

