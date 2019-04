Die Liebe von Bert Wollersheim (68) und Ginger Costello-Wollersheim geht unter die Haut! Erst wenige Monate ist es her, dass der Rotlicht-König und das Webcam-Girl ihre Liebe in Dänemark mit dem Jawort besiegelten. Seine Vermählung feierte das schillernde Paar damals auf der Insel Ærø – mit viel nackter Haut und noch mehr Bling-Bling. Dieser Liebesbeweis war für die Turteltäubchen aber scheinbar noch nicht genug. Denn: Nun setzten Bert und Ginger noch eins drauf und ehren ihre Liebe offenbar mit XXL-Tattoos!

Auf Facebook präsentierte das Promi-Pärchen vor Kurzem Fotos von ihrem jüngsten Liebesbeweis. Wie die Bilder zeigen, trägt Ginger ihren Bert fortan als Oberarm-Tattoo mit sich durchs Leben, während sich Bert das Porträt seiner Liebsten auf den Rücken tätowieren hat lassen. "Eine wunderschöne Liebeserklärung", schwärmte das Webcam-Girl in der Bildunterschrift. Und auch der Rotlicht-König war sich sicher: "Das ist Liebe."

Die Fans der beiden scheinen die Freude über den permanenten Liebesbeweis des Paares nicht unbedingt zu teilen. "Also eine Glanzleistung ist das nicht", bemängelte ein User die handwerkliche Umsetzung des Körperschmucks. Und ein anderer Fan riet: "Tätowiert euch alle, was ihr wollt. Aber anstelle von Namen oder Porträts dann vielleicht doch besser Micky Maus oder Winnie Puuh, die sind wenigstens beständig." Was haltet ihr von den Liebestattoos? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim im März 2019

Instagram / ginger.costello Ginger Costello Wollersheim, TV-Star

Instagram / officialbertwollersheim Ginger und Bert Wollersheim

