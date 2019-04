Wie vom Erdboden verschluckt? Für Teen Mom-Star Jenelle Evans (27) wird dieser lockere Spruch gerade zur bitteren Realität. Und dabei geht es nicht etwa um einen verlorenen Ring oder den unauffindbaren Hausschuh eines Kindes. Nein, es geht um ihr Zuhause selbst: Das Fertighaus der Familie verschwindet unaufhaltsam in einem Erdloch – ein ziemlich unerwarteter Effekt für die achte Staffel der beliebten Reality-Show, zugleich aber auch ein Desaster für Jenelle.

"WTF, sinkholes are such a-holes, dude", schreibt Jenelle Facebook, was ihre Stimmung wohl exakt beschreibt und sich am besten mit: "So eine Sch***e, Sinkhöhlen sind solche A****löcher", übersetzen lässt. Das Haus der Familie sei inzwischen vollständig im Erdboden versunken und die ehemaligen Bewohner dazu gezwungen, in einem einzigen Raum zu leben. "Die Kinder schlafen jetzt auf dem Boden …", schreibt Jenelle und merkt an, das Schlimmste sei letztlich der Verlust aller Habseligkeiten.

Konkrete Pläne, das Haus wiederaufzubauen, gibt es laut dem "Teen Mom"-Star bisher nicht. Sie hoffe aber, über rechtliche Schritte eine Entschädigung zu bekommen. Schon vor Kurzem wurde berichtet, dass sich Jenelle und ihr Mann David Eason an den Hersteller des Fertighauses gewandt hatten, und ihm eine Mitschuld an dem Desaster geben. Dem Bericht zufolge hatte dieser die Forderungen jedoch zurückgewiesen: Beim Haus sei einfach nicht für ausreichende Entwässerung gesorgt worden und die Sinkhöhle die Folge.

ZUMAPRESS.com / MEGA David Eason und Jenelle Evans 2017

Anzeige

Instagram / J_evans1219 David Eason und Jenelle Evans mit ihren Kindern Ensley, Kaiser und Maryssa

Anzeige

Elder Ordonez / SplashNews.com Jenelle Evans mit ihrem Mann David in New York, Februar 2019

Anzeige

Glaubt ihr, dass Jenelle ihre Fans diesbezüglich weiterhin auf dem Laufenden halten wird? Ja, auf jeden Fall! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de