Jetzt ist es also raus! Vor wenigen Monaten verkündete der britische Rennfahrer Jenson Button (39) bereits, dass er mit seiner Verlobten Brittny Ward das erste gemeinsame Kind erwarte. Mittlerweile befindet sich die Beauty wohl schon im sechsten Schwangerschaftsmonat – und schiebt eine ordentliche Baby-Kugel vor sich her. Jetzt hat die 28-Jährige in den sozialen Netzwerken das Geschlecht ihres Sprösslings veröffentlicht!

Auf ihrer Instagram-Seite postet Brittny ein Schwanger-Pic und schreibt: "Ich kann nicht glauben, dass ich einen kleinen Menschen in meinem Bauch trage. Der weibliche Körper verblüfft mich immer wieder." Mit dem Hashtag #babyboy gibt Brittny außerdem bekannt, dass sie und Jenson in Erwartung eines kleinen Jungen sind! Noch zuvor haben der ehemalige Formel-1-Star und seine zukünftige Braut das Geschlecht sorgfältig unter Verschluss gehalten – umso begeisterter zeigen sich nun Brittnys zahlreiche Follower.

Ein User und vermeintlicher Freund des Paares kommentiert voller Vorfreude: "Ich kann es nicht abwarten, dass sich unsere Jungs bald zum Spielen verabreden." Einige ihrer Fans sind sich sicher, dass Brittny nicht nur eine wunderschöne, sondern auch eine liebevolle Mama sein wird. "Das ist das süßeste Foto überhaupt", schreibt ein weiterer Follower.

