Sie gewähren einen Blick hinter die Kulissen von Germany's next Topmodel! Dass die Show nichts für schwache Nerven ist, verrieten die ehemaligen Teilnehmerinnen Sally (18), Toni und Klaudia (22) vor einigen Wochen bereits im Promiflash-Interview. Während der Dreharbeiten hatten sie beispielsweise kaum Kontakt zu ihren Liebsten – das zehrte an so manchem Nachwuchs-Model. Jetzt enthüllen die drei weitere Details aus dem Backstage-Bereich der Sendung und plaudern dabei auch über ihr erstes Casting!

"Das war schon eine komische Situation", erzählten die Models im Promiflash-Interview von ihrer ersten Präsentation vor einem Kunden. Zwar falle es ihnen schwer, sich an alles zu erinnern, da sie vieles auch ausblenden würden. Doch eine Sache ist ihnen im Gedächtnis geblieben: Sie verglichen sich ständig mit den anderen Mädels. "Immer, wenn eine rausgekommen ist hinter dem Vorhang und man wusste, die ist weiter, dann hat man sich immer im Kopf ausgemalt, nach was für einer Person könnten die gerade suchen", verriet Vorjahressiegerin Toni. Sie habe sich die ganze Zeit im Raum umgeschaut und sich dabei die Frage gestellt: "Ist jemand von meinem Typ da, bin ich die Einzige von meinem Typ? Falle ich jetzt auf, gehe ich unter?"

Doch nicht nur über ihre ersten Momente in der Show packten die ehemaligen GNTM-Girls aus. Sie gaben im Promiflash-Gespräch auch offen zu, dass sie anfangs in der Sendung kaum Freizeit gehabt hätten. Sie hätten erst mehr Muße gehabt, als sich die Anzahl der Anwärterinnen auf den Topmodel-Thron verringert hatte. Und selbst dann wurden ihnen in den Drehpausen Regeln auferlegt. So erzählte Sally: "Wir durften nicht alleine rausgehen, wir durften halt nur in Gruppen rausgehen."

Instagram / toni.dreher "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Toni

Instagram/klaudiagiez Klaudia Giez, Model

Instagram / sally.ann Model Sally Haas

