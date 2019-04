Sie liebt die Öffentlichkeit – aber diese Situation will sie nicht mit anderen teilen! Herzogin Meghan (37) zeigt den royalen Fans gerne, wie sehr sie sich auf die Geburt ihres Kindes freut. Doch die ersten Stunden nach der Entbindung will sie nur mit ihrer kleinen Familie, also Prinz Harry (34) und dem gemeinsamen Nachwuchs, genießen. Während Herzogin Kate (37) und Prinzessin Diana (✝36) nach der Geburt für die wartenden Fotografen posierten, hat die ehemalige Schauspielerin andere Pläne: Sie will auf das Blitzlichtgewitter verzichten!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, habe die werdende Mutter Angst vor der Geburt und würde sich vor einem Notfall-Kaiserschnitt fürchten. Sie wolle daher nicht den Druck haben, kurz nach der Entbindung vor die Kameras treten zu müssen, wie ihre Schwägerin Kate das bei jedem ihrer drei Kinder getan hatte. "Sie will einfach eine normale, natürliche Geburt und eine Beziehung zu ihrem Baby aufbauen, ohne in Kürze gestriegelt und geföhnt zu werden nur für Bilder", erklärte die anonyme Quelle der britischen Zeitung.

"Harry und Meghan wissen, dass das öffentliche Interesse riesig ist, aber dieses Baby ist kein direkter Thronfolger und deshalb wollen sie, dass die Geburt so privat möglich ist", verriet der Informant weiter. Aus diesem Grund werde sie die Niederkunft anders verleben als Kate. Wo genau Meghan ihr Baby zur Welt bringen wird, ist noch nicht bekannt.

Chris Jackson/Getty Images) Prinz William und Herzogin Kate mit ihrem neugeborenen Sohn

Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin im Buckingham Palace, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day in London, 2019

