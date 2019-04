Respekt und Dankbarkeit, beides gebührt US-Schauspielerin Selma Blair (46) für den Umgang mit ihrer MS-Erkrankung. Sie nimmt die Krankheit an, macht anderen Betroffenen Mut und oft gelingt es ihr, mit Humor auf bittere Einschränkungen zu reagieren. Nun hat Selma Einblick in ihren Alltag gewährt, ohne Klage, aber mit Worten und Bildern, die den Einfluss der Multiplen Sklerose auf alltägliche Dinge überdeutlich machen. Denn unter anderem hat die 46-Jährige Probleme beim Schminken!

"Meine Feinmotorik ist gar nicht so fein im Moment", beginnt Selma ihre Insta-Story und erklärt weiter: "Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich wahrscheinlich nie ein Make-up-Tutorial machen werde. Aber wenn ich es doch tue, dann wisst ihr, dass ich wirklich versuche, Spaß zu haben." Und sie offenbart weiter: "Ich habe mich heute Morgen geschminkt und nun rubbeln die Leute den ganzen Tag an meinem Gesicht rum – Freunde, und ich frage: 'Was macht ihr da?', und sie reagieren so in der Art: 'Ach, nur ein bisschen Make-up..."

Als selbstironisches Meisterstück folgt dann, einzeln veröffentlicht, das "Make-up-Tutorial" als Instagram-Video. Selma wischt sich lachend mit einem Schminkpinsel im XXL-Format kreuz und quer übers ganze Gesicht. "Fertig, und tschüss", beendet sie den Einsatz, der alles in allem keine 15 Sekunden dauert und ihre Fans erneut begeistert.

MEGA Selma Blair 2019 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / selmablair Selma Blair, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / selmablair Selma Blair, März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de