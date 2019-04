Das Verhältnis zu den Schwiegereltern ist nicht immer ganz einfach: Doch es ist bekannt, dass Prinz Charles (70) die Ehefrau seines jüngeren Sohnes Prinz Harry (34) bereits sehr ins Herz geschlossen hat. Der britische Thronfolger gibt Herzogin Meghan (37) dabei offensichtlich nicht nur Nachhilfe in der Geschichte des englischen Königshauses, sondern erteilt ihr sogar modische Ratschläge – denn er verhinderte einen schlimmen Fashion-Fauxpas!

Meghan ist eigentlich für ihre Stilsicherheit bekannt, doch in diesem Fall hatte Prinz Charles die Nase in Sachen Mode vorn. Denn die 37-Jährige hatte sich für ihr erstes Übersee-Event auf den Fidschi-Inseln eine Tiara aus den Kronjuwelen ausleihen wollen, wie Daily Mail berichtet. Doch Prinz Charles intervenierte und riet seiner Schwiegertochter davon ab. Im Commonwealth könne diese Art von Schmuck an die vergangene Kolonialzeit erinnern und die Gastgeber vor den Kopf stoßen.

Ein Insider verrät: "Meghan hatte das alles nicht verstanden, weil sie neu in ihrer Rolle war und deshalb hat Prinz Charles ihr erklärt, dass es nicht angemessen wäre." Streit gab es zwischen den beiden deswegen aber nicht. Laut der Quelle habe der Prinz seiner Schwiegertochter diesen Umstand "sehr freundlich" nähergebracht.

Getty Images Herzogin Meghan auf Fidschi

Anzeige

Getty Images Prinz Charles im März 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Suva, Fidschi

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die beiden ein so gutes Verhältnis haben? Ja, das merkt man sofort! Nein, das überrascht mich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de