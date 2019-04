Nur noch ein paar Wochen, dann ist es endlich so weit: Baby Sussex wird zur Welt kommen! Seit wenigen Tagen ist Herzogin Meghan (37) deshalb in Mutterschutz – und genießt die Auszeit sichtlich. Nun muss sie sich auch nicht mehr an den doch eher strengen Dresscode halten, der besonders bei offiziellen royalen Veranstaltungen und Auftritten gilt – und hüllt sich prompt in die gemütlichen Klamotten ihres Göttergattens Prinz Harry (34)!

Gemeinsam mit ihrem Mann unternahm Meghan in London einen Ausflug in ein Geschäft, das sich auf Wellness und Naturheilkunde spezialisiert hat. Wie der Fashion-Blog Meghan's Mirror berichtet, trug die dunkelhaarige Schönheit dabei ein Kleidungsstück, das offenbar Harry gehört: In seiner grünen Army-Style-Jacke sah die werdende Mutter Augenzeugen zufolge richtig lässig aus. Eine bequeme Schwangerschaftsjeans und ein Jake-Ryan-T-Shirt machten den coolen Look komplett. Damit stellte Meghan klar: Ihr Geschmack ist königlich gut, ob nun schick bei einer Abendgala oder im Freizeitlook.

Harry und Meghan freuen sich sichtlich auf ihren Nachwuchs. Das beweist auch Meghans goldene Halskette mit dem Schriftzug "Mummy". Diese war laut der Quelle ein Geschenk zur großen Babyshower der Herzogin, die im Februar in New York stattgefunden hatte.

Getty Images Meghan, Herzogin von Sussex

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de