Am Donnerstag feiern Heino (80) und seine Frau Hannelore Rubinhochzeit! Seit ganzen 40 Jahren sind die beiden mittlerweile verheiratet. Die Feier findet im Kurhaus von Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen statt und es werden laut Bild die Freunde der beiden zu einem schicken Abendessen geladen. Am 3. April 1979 gaben sich die beiden in dem Erholungsort damals auch das Jawort und gehen seither durch dick und dünn. Hannelore verrät schon jetzt, was für ein außergewöhnliches Geschenk sie von ihrem Schatz bekommt!

Viele Männer würden ihren Frauen zum 40. Hochzeitstag wohl ein schönes Schmuckstück schenken – nicht Heino, wie Hannelore im RTL-Interview lachend verrät: "Der Heino kauft mir keinen Schmuck. Er kauft mir lieber ein neues Knie und eine neue Hüfte." Eine Investition in die Gesundheit also – damit die beiden auch noch viele weitere Jahre ihr Leben miteinander genießen können.

Zu Heinos 80. Geburtstag hatte Hannelore im Dezember vergangenen Jahres ebenfalls einen Geschenke-Volltreffer gelandet: Die 76-Jährige überraschte ihren Liebling damals mit einem Trip nach Las Vegas. Dort stand auch ein Besuch bei Siegfried Fischbacher, einem Teil des weltbekannten Duos Siegfried und Roy, auf dem Programm.

Action Press / United Archives GmbH Hannelore Kramm und Heino 1980

Action Press / Marion Schroeder/face to face Hannelore Kramm und Heino 1978

ActionPress / Galuschka,Horst Hannelore Kramm und Heino im Februar 2019 in Köln

