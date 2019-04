Auf diesen Moment haben Bibi Claßens (26) Fans seit Monaten gewartet! Anfang Oktober brachte die erfolgreiche YouTuberin ihren Sohn zur Welt. Wie der kleine Mann heißt, wollten sie und Gatte Julian (25) lange nicht öffentlich machen. Die Fans spekulierten eifrig – immerhin sollte es ein ungewöhnlicher Name sein! Nun endlich verkündeten Bibi und Julian ganz offiziell, welchen Namen sie für ihr Söhnchen gewählt haben.

Am Donnerstagnachmittag veröffentlichte die 26-Jährige auf ihrem YouTube-Kanal ein Video, in dem sie und Julian das Geheimnis lüften – ziemlich genau ein halbes Jahr nach der Geburt des Jungen. "Der Kleine heißt Lio, L-I-O. Kurz, knackig, einfach", sagte Bibi lächelnd. Es sei total komisch, den Namen so frei zu sagen, fühle sich aber auch super an, waren sich die junge Mutter und ihr Mann einig.

Mit dieser Verkündung sind die Theorien der Fans nun endgültig Geschichte. Zuvor hatten die Follower der Lifestyle-Vloggerin schon einige ungewöhnliche Vorschläge zusammengetragen – unter anderem Montiamus, Severin oder gar Bilou.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn in Paris, Februar 2019

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Baby, März 2019

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen und ihr Sohn in Dubai

Anzeige

Wie gefällt euch der Name Lio? Eine tolle Wahl! Nicht mein Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de