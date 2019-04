Für Prinz Harry (34) steht einer der schönsten Momente seines Lebens an: Der britische Royal fiebert auf die Geburt seines ersten Kindes hin. Seine Frau Herzogin Meghan (37) ist bereits Mitte März offiziell in Mutterschutz gegangen. Baby Sussex könnte noch im April das Licht der Welt erblicken. Bis es so weit ist, zeigt euch Promiflash im süßen Foto-Rückblick, wie goldig Bald-Papa Harry als Prinzchen war!

Auf seinem allerersten Royal-Porträt mit Mama Prinzessin Diana (✝36), das der Palast am 14. Oktober 1984 veröffentlichte, schaut Klein-Harry noch etwas verdutzt aus der Wäsche. Als er dann mit dem damals zwei Jahre alten William (36) aufs Foto soll, scheint er schon recht erschöpft zu sein: Der winzige Prinz hält die Augen geschlossen, während sein großer Bruder ihn in den Arm nimmt. Zwei bezaubernde Aufnahmen, die die Vorfreude der Fans noch steigern dürften: Ob Harrys Nachwuchs nun so aussehen wird wie er selbst als Säugling?

Die Bilder, die das britische Königshaus anlässlich von Harrys Taufe im Dezember 1984 veröffentlichte, zeigen den heute 34-Jährigen mit noch weiteren Familienmitgliedern. Neben seiner Mutter und seinem Bruder sind auch sein Vater Prinz Charles (70), Queen Elizabeth II. (92) und deren Mutter auf den Bildern zu sehen. Mit der Königin, Papa Charles und seiner Meghan wird Harry nun bald selbst für Familienfotos mit eigenem Nachwuchs posieren können – wie doch die Zeit vergeht!

ActionPress/SIPA PRESS Prinz William und Prinz Harry im Oktober 1984

ActionPress/SIPA Prinz Harrys Taufbild vom 21. Dezember 1984

ActionPress/REX FEATURES LTD. Queen Mum, Königin Elizabeth II., Prinzessin Diana und Prinz Charles mit William und Harry, 1984

