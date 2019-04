Auch bei den Promis muss nicht immer alles perfekt sein! Sophie Turner (23) verkörpert bereits seit der allerersten Folge einen der Hauptcharaktere in der US-amerikanischen Erfolgsserie Game of Thrones. Als Sansa Stark ist die Britin aus dem erfolgreichsten TV-Format aller Zeiten inzwischen nicht mehr wegzudenken. Für ihre Rolle musste die heute 23-Jährige auch von Beginn an bereit sein, ihre Makel vor einem Millionenpublikum zu zeigen – das hatte jedoch auch seine Vorteile! Denn nun verriet die Schauspielerin: Durch "Game of Thrones" lernte sie sogar, ihre kleinen Unvollkommenheiten zu lieben!

Jeder könne sie in der Show so sehen, wie sie wirklich sei, gestand die in Northampton geborene Darstellerin gegenüber Harper's Bazaar: "Ich habe eine große Nase, kleine Augen und ein Doppelkinn und das ist in Ordnung. Ich lerne, meine holprige Nase zu lieben!" Ganz gewiss gibt es auch schon jetzt eine Person, die Sophies Makel verehrt: ihr Verlobter Joe Jonas (29). Der Sänger hielt bereits nach elf Monaten Beziehung um die Hand der Serien-Heldin an – mit Erfolg: Die Blondine sagte "Ja"! Darüber hinaus enthüllte die Schauspielerin auch, dass sie mit ihrem Verlobten nur eine kleine Hochzeit plane.

Für die Britin stehen nun auch berufliche Veränderungen an: Am 14. April geht "Game of Thrones" in die letzte Runde. Fans des TV-Stars müssen jedoch nicht traurig sein: Ab Juni wird Sophie in dem neuen X-Men in der Rolle als Dark Phoenix auf der großen Leinwand zu sehen sein!

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

ActionPress Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar-Party 2019

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

