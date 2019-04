In Zeiten von Twitter, Instagram und Tinder ist es ganz normal, dass viele ihren Partner zuerst online kennenlernen. Doch gerade bei Stars erwarten wohl die meisten, dass sie sich ganz glamourös auf dem roten Teppich verlieben. Aber auch Musiker und Schauspieler sind ganz normale Menschen und die Liebesgeschichte von Game of Thrones-Star Sophie Turner (23) und Joe Jonas (29) ein modernes Alltagsmärchen: Denn die beiden Turteltauben kamen das erste Mal online miteinander in Kontakt!

"Wir haben sehr viele gemeinsame Freunde und die hatten schon eine ganze Weile versucht, uns einander vorzustellen", offenbart Sophie im Interview mit der britischen Ausgabe von Harper's Bazaar. Doch irgendwie klappte es einfach nicht, dass sich die 23-jährige Britin und der 29-jährige US-Amerikaner kennenlernten. Bis sich Joe eines Tages dann einfach ein Herz fasste. "Wir folgten einander auf Instagram und eines schönen Tages schrieb er mir dann dort eine Direktnachricht", verrät Sophie das süße Geheimnis ihrer Kennenlerngeschichte.

Im November 2017 begannen die beiden sich zu daten und bereits elf Monate später hielt Joe um Sophies Hand an. Wie Us Weekly berichtet, sollen die beiden im Sommer 2019 in Frankreich heiraten. Die Stars selbst halten sich mit Details zu ihrem großen Tag aber sehr bedeckt, ein Datum ist nicht bekannt.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner bei der Vanity Fair Oscar Party 2019

WENN Sophie Turner und Joe Jonas in Hollywood im September 2018

London Entertainment /Splash Sophie Turner und Joe Jonas in Los Angeles

