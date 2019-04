Das Rätsel ist gelüftet: Bibi (26) und Julian Claßen (25) verrieten vor wenigen Momenten, wie ihr mittlerweile sechsmonatiger Sohn heißt. Schon vor der Geburt machten wilde Namens-Spekulationen die Runde, immer wieder wurden die YouTuber von ihren Fans ausgefragt, doch Bibi und Julian hielten dicht – bis jetzt! Ihr Sprössling hört auf den Namen Lio. Damit ist der Mini-Mann nicht der alleine: Diese prominenten Persönlichkeiten heißen genauso!

Die Sängerin Vanda Maria Ribeiro Furtado Tavares Vasconcelos wurde 1962 in Portugal geboren – in den 1980er Jahren machte sie als Lio (56) auf der Bühne Karriere. Besonders erfolgreich war die Musikerin in Belgien und Frankreich und landete mit Songs wie "Le Banana Split" oder "Amoureux solitaires" echte Charterfolge. Doch Lio ist nicht nur ein Gesangstalent: Die heute 56-Jährige stand auch schon in mehr als 20 Filmen vor der Kamera.

Bibis Baby hat allerdings auch unter Gleichaltrigen Namensvettern: Im Januar erblickte der Sohn von Moderatorin Nina Bott (41) das Licht der Welt – er trägt ebenfalls den Namen Lio. 2006 wurde die Designerin und HSE24-Ikone Lola Paltinger zum ersten Mal Mama und auch sie nannte ihren Sohnemann Lio.

Getty Images Lio in Cannes, Mai 2009

Instagram / ninabott Nina Bott und Söhnchen Lio

Getty Images Lola Paltinger und Sohn Lio im München 2017

